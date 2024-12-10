СМИ: Хинштейна на посту главы комитета Госдумы заменит Боярский

Все новости по теме: Госдума восьмого созыва

Комитет Госдумы по информационной политике, как ожидается, возглавит первый зампред Сергей Боярский. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

В 2016 году Боярский избрался в Госдуму по спискам «Единой России» от Санкт-Петербурга. В 2018-м он стал зампредом комитета по информационной политике, а в 2019-м — первым зампредом.

В 2021 году Сергей Боярский снова переизбрался в Госдуму по списку «Единой России» в Санкт-Петербурге. Уже в декабре того же года он стал секретарем соответствующей региональной ячейки партии власти, однако недавно покинул эту позицию.

Занимавший ранее это пост Александр Хинштейн назначен врио губернатора Курской области.

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