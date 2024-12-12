Облвласти увеличили расходы на содержание 15 администраций муниципалитетов

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Областные власти увеличили расходы на содержание 15 районных администраций в 2025 году. Соответствующее постановление правительства Калининградской области размещено на портале Официального опубликования правовых актов.

Документ устанавливает норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в районах региона. В него вошли 15 муниципалитетов. Так, предусмотрено увеличение расходов на содержание администраций Багратионовска, Балтийска, Гвардейска, Гусева, Краснознаменска, Ладушкина, Мамонова, Нестерова, Немана, Озёрска, Полесска, Правдинска, Славска, Советска и Черняховска.

Самые большие расходы предусмотрены на содержание Черняховской администрации — почти 191,5 млн рублей и Советской — около 160 млн рублей. Самые маленькие — у Ладушкинской администрации. Ей предусмотрели содержание на 27,3 млн рублей.

Документ подготовило министерство финансов Калининградской области. Публичные обсуждения по нему продлились до 31 октября. В аналогичном документе 2023 года было 17 муниципалитетов. В новом постановлении нет информации о расходах на содержание администраций Янтарного и Зеленоградска.

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