Облвласти увеличили расходы на содержание 15 администраций муниципалитетов

Областные власти увеличили расходы на содержание 15 районных администраций в 2025 году. Соответствующее постановление правительства Калининградской области размещено на портале Официального опубликования правовых актов.



Документ устанавливает норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в районах региона. В него вошли 15 муниципалитетов. Так, предусмотрено увеличение расходов на содержание администраций Багратионовска, Балтийска, Гвардейска, Гусева, Краснознаменска, Ладушкина, Мамонова, Нестерова, Немана, Озёрска, Полесска, Правдинска, Славска, Советска и Черняховска.

Самые большие расходы предусмотрены на содержание Черняховской администрации — почти 191,5 млн рублей и Советской — около 160 млн рублей. Самые маленькие — у Ладушкинской администрации. Ей предусмотрели содержание на 27,3 млн рублей.