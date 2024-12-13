Минюст включил в реестр иноагентов троих художников (фото)

Минюст включил в реестр иноагентов художников Анатолия Осмоловского, Екатерину Марголис и Игоря Поночевного (псевдоним — Алёша Ступин). Об этом пишет РБК в пятницу, 13 декабря.

В Минюсте считают, что Марголис распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. «Она выступала против специальной военной операции на Украине, принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится в сообщении Минюста.

В числе причин для внесения Осмоловского и Поночевного в реестр иноагентов Минюст также указывает «распространение сообщений иноагентов и недостоверной информации о российской власти». Марголис и Поночевный проживают за пределами России.