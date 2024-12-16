Заксобрание планирует потратить на телепиар в 2025 году 4,5 млн рублей

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Законодательное собрание Калининградской области планирует потратить на освещение своей деятельности в региональном сегменте федерального телеканала 4 561 956 руб. Анонс закупки размещён на сайте областного центра торгов.

Финансирование запланировано на 2025 год. Информационные услуги должны быть оказаны в объёме 516 минут. Цена одной минуты — 8 841 руб. Сроки приёма заявок на участие в торгах на момент публикации материала указаны не были.

В 2024 году Заксобрание потратило на освещение своей деятельности региональными телеканалами ГТРК «Калининград» и НТРК «Каскад» 5,4 млн рублей.

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