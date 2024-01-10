Заксобрание Калининградской области купило тысячу минут пиара на телевидении

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Заксобрание Калининградской области купило тысячу минут пиара на телевидении

Областное Заксобрание заключило контракты с региональными телеканалами ГТРК «Калининград» и НТРК «Каскад» на освещение своей деятельности в 2024 году. Общая сумма расходов бюджета на эти цели составляет 5,4 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Контракт с ГТРК «Калининград» заключен на сумму 3,206 млн рублей. Как отмечается в техзадании, в течение года на телеэкране должно выйти не менее 36 программ про Заксобрание хронометражем 6 минут, 11 программ хронометражем 15 минут, 80 репортажей по полторы минуты в новостной программе. В общей сложности — 501 минута, каждая из которых обойдется бюджету в 6,4 тыс. рублей.

С НТРК «Каскад» договор заключен на сумму 2,266 млн рублей. За эти деньги в течение 2024 года в эфире телеканала должно выйти не менее 18 программ хронометражем по 11 минут, 11 программ хронометражем по 20 минут, а также не менее 95 минутных репортажей в новостных программах. В общей сложности бюджет оплачивает 513 минут, каждая из которых обойдется в 4,4 тыс. рублей.

Отметим, что в числе основных направлений освещения деятельности в техзадании, в том числе, указываются «обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности депутатов» и совершенствование обратной связи депутатов с избирателями.

Напомним, год назад областное Заксобрание также потратило на свой пиар на телевидении более 5 млн рублей.

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