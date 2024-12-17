Госдума утвердила закон о рублёвых спецсчетах для иностранных агентов

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Во вторник, 17 декабря, Госдума приняла в окончательном чтении закон о спецсчетах для иноагентов для авторских отчислений и иных платежей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Зачисление доходов иностранного агента от творческой деятельности должно будет производиться на специальный рублевый счет. Открытие такого счета станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. При этом в ряде случаев возможность распоряжаться средствами появится у иноагента только после отмены данного статуса. В частности, если деньги были получены в результате продажи недвижимого имущества и транспортных средств, сдачи их в аренду; являются процентами по вкладам или от долевого участия в организациях.

На имя иностранного агента может быть открыт только один специальный счет.


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