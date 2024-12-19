Президент: правительство России работает эффективно

Все новости по теме: Политика

Президент Владимир Путин оценил работу Правительства РФ как эффективную и «вполне удовлетворительную». Об этом он сообщил во время прямой линии, 19 декабря.

По словам президента, кабмин очень много делает и думает о будущем.

«У нас даже в самые тяжёлые времена Великой Отечественной войны, мы знаем эти примеры, думали о будущем и делали, как выяснилось потом, правильно. И Правительство наше думает о будущем, формулирует задачи, национальные цели развития, национальные проекты, — сказал он. — Но неплохо было бы поработать своевременно и в отраслевом плане, в отраслевом разрезе. Думать о развитии отрасли, отдельных отраслей производства, товаров широкого спроса».


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter