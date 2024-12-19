Президент: правительство России работает эффективно

Президент Владимир Путин оценил работу Правительства РФ как эффективную и «вполне удовлетворительную». Об этом он сообщил во время прямой линии, 19 декабря.

По словам президента, кабмин очень много делает и думает о будущем.

«У нас даже в самые тяжёлые времена Великой Отечественной войны, мы знаем эти примеры, думали о будущем и делали, как выяснилось потом, правильно. И Правительство наше думает о будущем, формулирует задачи, национальные цели развития, национальные проекты, — сказал он. — Но неплохо было бы поработать своевременно и в отраслевом плане, в отраслевом разрезе. Думать о развитии отрасли, отдельных отраслей производства, товаров широкого спроса».