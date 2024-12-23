Литва направляет 15,4 млн евро на обновление систем слежения на границе с РФ

Литва направит 15,4 млн евро на обновление системы электронного слежения на границе с РФ. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва»

Средства для этих целей Литве выделила Еврокомиссия. По данным МВД республики, системы модернизируют на Рокишкской погранзаставе (22,4 км), Виштитисской погранзаставе( 34,4 км), Вешвильской погранзаставе (30,6 км), Плашкяйской погранзаставе (25,9 км).

Как уточняет информагентство, модернизацию планируют начать в следующем году и завершить в 2027-м.