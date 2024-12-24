МВД: родителей нежелательно пребывающих в РФ детей-иностранцев ждет тот же статус

Иностранные граждане, детей которых признают нежелательно пребывающими на территории России, получат такой же статус. Об этом говорится в приказе МВД РФ, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.

«Если иностранный гражданин не достиг восемнадцатилетнего возраста, то при подготовке материалов и проекта решения о нежелательности пребывания такого гражданина одновременно осуществляется подготовка материалов и проекта решения о нежелательности пребывания в отношении находящегося в Российской Федерации иностранного гражданина, являющегося его законным представителем», — уточняется в документе, который вступает в силу с 5 февраля 2025 года.

Признать нежелательным пребывание иностранца в России можно в случаях нарушения при въезде в РФ, отсутствия либо утраты документов, подтверждающих право пребывать или проживать в стране, уклонения от выезда из страны по истечении допустимого срока, нарушения правил транзитного проезда, а также если человек создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку или здоровью населения.

Иностранные граждане или лица без гражданства, пребывание которых в России признано нежелательным, обязаны выехать из страны в отведенный срок или будут депортированы.