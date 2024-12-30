СМИ: экс-глава «Янтарьэнерго» возглавил Военно-строительную компанию Минобороны

СМИ: экс-глава «Янтарьэнерго» возглавил Военно-строительную компанию Минобороны
Игорь Маковский. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Экс-глава калининградского «Янтарьэнерго» назначен генеральным директором публично-правовой компании «Военно-строительная компания» МО РФ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ министра обороны.

Как уточняет информагентство, ППК ВСК реализует самые крупные строительные проекты военного ведомства. Сейчас целый ряд ее бывших руководящих сотрудников, а также экс-замминистра Тимур Иванов, курировавший компанию от министерства, находятся под следствием.

Новый директор ППЕ ВСК Игорь Маковский в свое время он закончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище им. Ф. Э. Дзержинского, Калининградский госуниверситет по специальности «юриспруденция» и Северо-Западную академию госслужбы. Являлся председателем совета директоров ООО «Европейская промышленная группа». Возглавлял АО «Янтарьэнерго». 

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Также Игорь Маковский был депутатом Калининградской областной Думы. При этом в 2019 году он не посетил ни одного заседания областного парламента или профильного комитета, возглавив «рейтинг» депутатов-прогульщиков. В мае 2020 года стало известно, что депутат облдумы, глава совета директоров «Янтарьэнерго» Игорь Маковский пропустил все 15 заседаний регионального парламента и все 10 заседаний профильного комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры. В июне 2021 года на тот момент уже экс-гендиректор и до недавнего времени председатель совета директоров «Янтарьэнерго» Игорь Маковский не вошел в состав нового совета директоров госкомпании, который возглавлял с 2018 года.   

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