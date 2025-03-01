РБК: экс-глава «Янтарьэнерго» возглавил департамент строительства Минобороны

Экс-глава калининградского «Янтарьэнерго» Игорь Маковский, в декабре прошлого года назначенный гендиректором Военно-строительной компании, возглавил департамент строительства Минобороны. Об этом рассказал РБК источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил собеседник, близкий к Минобороны.

По данным источников, документы о назначении Маковского были подписаны в пятницу, 28 февраля. С 2017 по 2024 год департамент строительства Минобороны возглавляла Марина Балакирева, в ноябре прошлого года она назначенная руководителем правового департамента.

Новый глава департамента Игорь Маковский в свое время он закончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище им. Ф. Э. Дзержинского, Калининградский госуниверситет по специальности «юриспруденция» и Северо-Западную академию госслужбы. Являлся председателем совета директоров ООО «Европейская промышленная группа». Возглавлял АО «Янтарьэнерго».

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Также Игорь Маковский был депутатом Калининградской областной Думы. При этом в 2019 году он не посетил ни одного заседания областного парламента или профильного комитета, возглавив «рейтинг» депутатов-прогульщиков. В мае 2020 года стало известно, что депутат облдумы, глава совета директоров «Янтарьэнерго» Игорь Маковский пропустил все 15 заседаний регионального парламента и все 10 заседаний профильного комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры. В июне 2021 года на тот момент уже экс-гендиректор и до недавнего времени председатель совета директоров «Янтарьэнерго» Игорь Маковский не вошел в состав нового совета директоров госкомпании, который возглавлял с 2018 года.