РБК: экс-глава «Янтарьэнерго» возглавил департамент строительства Минобороны

РБК: экс-глава «Янтарьэнерго» возглавил департамент строительства Минобороны
Игорь Маковский. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Чиновники

Экс-глава калининградского «Янтарьэнерго» Игорь Маковский, в декабре прошлого года назначенный гендиректором Военно-строительной компании, возглавил департамент строительства Минобороны. Об этом рассказал РБК источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил собеседник, близкий к Минобороны.

По данным источников, документы о назначении Маковского были подписаны в пятницу, 28 февраля. С 2017 по 2024 год департамент строительства Минобороны возглавляла Марина Балакирева, в ноябре прошлого года она назначенная руководителем правового департамента.

Новый глава департамента Игорь Маковский в свое время он закончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище им. Ф. Э. Дзержинского, Калининградский госуниверситет по специальности «юриспруденция» и Северо-Западную академию госслужбы. Являлся председателем совета директоров ООО «Европейская промышленная группа». Возглавлял АО «Янтарьэнерго».

Человек Бооса: как Маковский стал главой одной из крупнейших сетевых компаний

Также Игорь Маковский был депутатом Калининградской областной Думы. При этом в 2019 году он не посетил ни одного заседания областного парламента или профильного комитета, возглавив «рейтинг» депутатов-прогульщиков. В мае 2020 года стало известно, что депутат облдумы, глава совета директоров «Янтарьэнерго» Игорь Маковский пропустил все 15 заседаний регионального парламента и все 10 заседаний профильного комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры. В июне 2021 года на тот момент уже экс-гендиректор и до недавнего времени председатель совета директоров «Янтарьэнерго» Игорь Маковский не вошел в состав нового совета директоров госкомпании, который возглавлял с 2018 года.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter