Более 3 тысяч новобранцев: на Балтфлоте подвели итоги осеннего призыва

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На Балтийском флоте завершился приём новобранцев осеннего призыва 2024 года. В соединения и части прибыло 100 процентов от запланированного количества военнослужащих молодого пополнения — более 3000 новобранцев, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе Балтфлота.

«Призывники прибыли как из Калининградской области, так и из других регионов Российской Федерации — Московской, Воронежской, Псковской, Томской, Брянской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Мордовии и регионов Сибири. Кроме того, флотские ряды пополнили около тысячи младших специалистов, подготовленных в учебных частях Вооруженных Сил РФ по специальностям различных корабельных специалистов, механиков-водителей, радиотехников, и связистов. Почти все калининградцы остались проходить военную службу на территории Калининградской области», — уточняется в сообщении.

Также 20 новобранцев направлено в научно-производственную роту на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Набор призывников туда осуществляется с 2018 года.

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