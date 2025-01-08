ТАСС: в 2024-м из России принудительно выдворили свыше 80 тысяч мигрантов

В 2024 году за нарушения миграционных правил из России принудительно выдворили более 80 тыс. мигрантов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в ФССП России.

«Уже к декабрю 2024 года по решениям судов из России было принудительно выдворено более 80 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства», — отметил собеседник информагентства.

При этом за весь 2023 год из России выдворили более 44,2 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства в 60 государств. В 2022 году — 26,6 тыс. нарушителей в 47 государств.