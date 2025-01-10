Мария Захарова напомнила Литве о «подарках» СССР и призвала учить историю

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова напомнила Литве о «подарках» Советского Союза для их страны, а также призвала литовских политиков учить историю. Такой пост она опубликовала в своём телеграм-канале в ответ на высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы о переименовании музей Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области.

«Я просто напомню, благодаря кому столица Литвы называется Вильнюс, а не Вильно и Каунас. Это было решение И. В. Сталина, который в 1939 году заключил с литовской стороной Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой, — написала она. — Напомню я и то, что крупнейший литовский порт на Балтике окончательно был переименован из Мемеля в Клайпеду и окончательно стал литовским в 1945 году благодаря самоотверженному подвигу Красной армии, бойцам которой эти переписывалки истории сносят памятники».

Захарова добавила, что «все эти „подарки“ Советского Союза Литве, которые местные потомки недобитых „лесных братьев“ до сих пор не могут простить Москве, Вильнюс может и обратно вернуть, если история так жмёт литовскому президенту».

«Современным литовским политикам рекомендую учить историю и озаботиться соблюдением прав человека в своей стране, а также навалиться на загибающееся „народное“ хозяйство. Есть чем заняться, если так пекутся о своей идентичности, от которой за пару десятилетий „независимости“ уже почти ничего не осталось», — резюмировала она.

Ранее Гитанас Науседа назвал решение российских властей переименовать музей Кристионаса Донелайтиса неприемлемой попыткой переписать историю. По мнению политика, необходимо сохранить наследие Малой Литвы, «которая сейчас является частью так называемой Калининградской области». «Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом!» — добавил Науседа.