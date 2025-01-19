Израиль объявил о режиме прекращения огня в Секторе Газа

Израиль объявил о введении режима прекращения огня в Секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху.

«В соответствии с соглашением об освобождении заложников, режим прекращения огня на первом этапе в секторе Газа вступает в силу в 11:15 (12:15 по Москве — прим. „Нового Калининграда“)», — цитирует информагентство.

ТАСС со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan написал, что это стало возможным после получения еврейским государством списка имён трёх заложниц, которых должны освободить 19 января. Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в ходе брифинга отметил, что изначально запланированное на 09:30 по Москве прекращение огня в Газе не вступит в силу до предоставления ХАМАС списка освобождаемых заложников. Вскоре после этого пресс-служба израильской армии сообщила о серии ударов по объектам боевиков в Секторе Газа.

«Вскоре после этого канцелярия израильского премьера официально сообщила, что Израиль получил список заложников, которые должны быть освобождены 19 января в рамках соглашения, отметив, что «службы безопасности проверяют детали», — сообщил ТАСС.

Напомним, 7 октября 2023 года базирующаяся в Газе группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.