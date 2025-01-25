Путин поручил использовать рекламу для популяризации образа многодетной семьи

Правительству РФ необходимо до 5 марта предложения по использованию рекламы для популяризации образа многодетной семьи. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующее поручение дал кабмину президент Владимир Путин, пишет «Коммерсант».

Также президент распорядился проработать продление мер соцподдержки многодетных семей, воспитывающих ребенка-инвалида; рассмотреть вопрос о поддержке производства отечественных транспортных средств, предназначенных для использования многодетными семьями; проработать меры по организации отдыха семей с детьми, особенно многодетных; рассмотреть повышение качества и доступности перевозок в такси семей с детьми, включая многодетных.

Напомним, во время «Прямой линии» 19 декабря президент призвал «подумать об уровне благосостояния российских семей с детьми и о их будущем».