СМИ: Александр Лукашенко выиграл выборы президента Беларуси в седьмой раз

Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко переизбрался на пост президента страны на седьмой срок. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на предварительные данные Центральную избирательную комиссию республики.
За Лукашенко проголосовало 86,62% избирателей при итоговой явке в 85,7%. Против всех кандидатов высказались 3,6%.
Согласно предварительной информации ЦИК Беларуси, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич набрал 2,02% голосов. Предприниматель Анна Канопацкая получила 1,86%. Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков набрал 3,21%, а председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк — 1,74%.Выборы президента Беларуси прошли 26 января 2025 года. Напомним, последняя кампания 2020 года закончилась массовыми акциями протеста в Минске. Александр Лукашенко тогда назвал протестующих «овцами» и посчитал, что протесты организовались из-за границы.