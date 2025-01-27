СМИ: Александр Лукашенко выиграл выборы президента Беларуси в седьмой раз

СМИ: Александр Лукашенко выиграл выборы президента Беларуси в седьмой раз
Александр Лукашенко. Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко переизбрался на пост президента страны на седьмой срок. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на предварительные данные Центральную избирательную комиссию республики.

За Лукашенко проголосовало 86,62% избирателей при итоговой явке в 85,7%. Против всех кандидатов высказались 3,6%.

Согласно предварительной информации ЦИК Беларуси, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич набрал 2,02% голосов. Предприниматель Анна Канопацкая получила 1,86%. Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков набрал 3,21%, а председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк — 1,74%.

Выборы президента Беларуси прошли 26 января 2025 года. Напомним, последняя кампания 2020 года закончилась массовыми акциями протеста в Минске. Александр Лукашенко тогда назвал протестующих «овцами» и посчитал, что протесты организовались из-за границы.

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