Суд арестовал имущество признанного в России иноагентом рэпера Моргенштерна

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В России арестовали имущество рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом). Соответствующее решение принял суд по ходатайству следствия суд наложил арест на имущество Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте СК России.

«Следственными органами СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Алишера Моргенштерна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Как сообщалось ранее, не позднее 21 марта 2024 года фигурант, включенный в реестр иностранных агентов, в одном из мессенджеров и видеохостинге, осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом», — уточняется в сообщении СКР.

Моргенштерну заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.

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