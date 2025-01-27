Условные пуски: на Балтфлоте прошли учения с использованием комплексов «Бастион»

Условные пуски: на Балтфлоте прошли учения с использованием комплексов «Бастион»
Фото пресс-службы Балтфлота
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Расчеты береговых ракетных комплексов Балтийского флота в Калининградской области провели тренировки по нанесению ударов по морским целям с использованием передвижных береговых ракетных комплексов «Бастион». Об этом сообщила пресс-служба Балтфлота. 

«Ракетные комплексы "Бастион" Балтийского флота отработали нанесение условных ударов по морским целям. В ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнили электронные пуски ракет. В качестве кораблей условного противника выступили суда Балтийской военно-морской базы флота, в настоящее время выполняющие задачи в море», — уточнили в военном ведомстве.

К отработке задач привлечено порядка 50 военнослужащих и около 10 единиц автомобильной и специальной техники, уточняется в сообщении БФ. 

Береговой ракетный комплекс «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет «Оникс».

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