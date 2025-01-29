Глава администрации Черняховска не планирует покидать свой пост

Глава администрации Черняховского округа Сергей Булычев не планирует покидать свой пост. При этом он не исключает разных вариантов развития событий, если «будет приказ». Об этом Булычев рассказал «Новому Калининграду».

«У меня ещё в Черняховске много работы, много планов ещё нереализованных, поэтому никуда не собираюсь [уходить]. Всему своё время», — сказал Булычев, комментируя активно муссировавшуюся в конце прошлого года в околополитических кругах информацию о том, что ему предлагалось возглавить администрацию Калининграда. При этом Булычев не исключил, что в будущем возможен любой вариант развития событий. «Будет приказ — нужно будет выполнять», — сказал он.

Отметим, что в 2025 году в Черняховском округе предстоят выборы депутатов местного окружного совета, а также конкурс на должность главы администрации.

Сергей Булычев приехал в Калининградскую область в 2005 году в команде экс-губернатора Георгия Бооса и занял пост министра развития инфраструктуры. Однако через полгода Булычев ушёл из правительства, поскольку был избран депутатом Калининградской областной Думы от Черняховского района, после чего возглавил региональный парламент.

В 2010 году после отставки Бооса Булычев ушел из политики, однако после двухлетнего отпуска в 2012 году возглавил министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области в правительстве экс-губернатора Цуканова. Его он покинул в 2013-м году, не проработав на посту министра и года.

23 января 2016 года Булычев был представлен экс-губернатором Севастополя Сергеем Меняйло в качестве исполняющего обязанности вице-губернатора по городскому хозяйству и вопросам архитектуры. Однако в июне 2017 года он ушел с этой должности и вернулся в Калининград и возглавил администрацию Черняховского округа.