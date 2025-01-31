Минтруд: матери-героини в России будут получать ежемесячную выплату

Власти России вводят ежемесячную выплату для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Соответствующий законопроект подготовил Минтруд, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина Минтруд разработал и вынес для общественного обсуждения проект федерального закона, который вводит ежемесячную выплату в размере 72,4 тыс. рублей для женщин, удостоенных звания „Мать-героиня“. Аналогичные выплаты установлены для Героев труда», — отмечается в сообщении министерства.

Выплата будет назначаться беззаявительно на основании данных о присвоении звания «Мать-героиня». Женщинам, которым звание присвоено до вступления в силу федерального закона, предлагается назначить выплату с 1 января 2025 года. При этом у ее получателей будет возможность заменить ее набором социальных услуг, который включает в себя освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном и междугороднем транспорте, посещение государственных музеев и ряд других мер поддержки.