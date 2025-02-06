Власти России решили дополнительно проиндексировать военные пенсии в стране

В России дополнительно проиндексирует военные пенсии. Об этом заявил на заседании правительства в четверг премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

«В октябре прошлого года так называемые военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений: 9,5%. Поэтому по поручению главы государства подготовлены соответствующие корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с первого января текущего года, к уже произведенным выплатам за два первых месяца будет сделана доплата», — сообщил глава кабмина.