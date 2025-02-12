Кремль: Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о личной встрече

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились по телефону об организации личной встречи. Разговор глав двух государств продлился почти полтора часа. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и президента США Дональда Трампа, — сказал он Песков. — Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», — продолжил Песков.

«Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования», — уточнил он.