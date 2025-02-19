Беспрозванных пообещал строить жилье для медиков для решения кадрового вопроса

Беспрозванных пообещал строить жилье для медиков для решения кадрового вопроса
Фото пресс-службы областного правительства
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Власти Калининградской области намерены начать строить жилье для медиков, рассчитывая таким образом решить проблему с кадровым дефицитом в данной сфере. Об этом заявил глава региона Алексей Беспрозванных заявил в ходе рабочей поездки в Славский городской округ, сообщила пресс-служба облправительства.

Губернатор посетил врачебную амбулаторию Славской ЦРБ в поселке Ясное и пообщался персоналом больницы и пациентами. Учреждение проводит медобслуживание 2302 человек взрослого населения и 477 — детского. При этом на сегодняшний день приём пациентов ведет один участковый терапевт, еще два врача, взрослый и детский, работают по совместительству. Всего в амбулатории работает 13 человек, в том числе 4 медицинские сестры и 1 зубной врач. Глава региона дал поручение по увеличению штатной численности амбулатории, а также отметил, что на сегодняшний день разрабатываются дополнительные инструменты мотивации для медицинского персонала, в том числе строительство и предоставление жилья.

Как уточнили в областном правительстве, с 2015 года количество врачей в государственной системе здравоохранения возросло на 611 человек, количество среднего медицинского персонала увеличилось на 156 человек. В 2024 году произошло увеличение численности врачей на 153 человека, среднего медицинского персонала — на 130 человек. На данный момент с БФУ имени И. Канта ведутся переговоры об открытии на востоке области филиала для подготовки среднего медицинского персонала.

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