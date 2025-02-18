Минздрав раскрыл подробности открытия филиала БФУ на востоке области

Для открытия филиала БФУ им. Канта для подготовки медицинских кадров власти рассматривали два города, однако выбрали Советск, потому что там есть возможность проживания для студентов и прохождения практики. Об этом после оперативного совещания правительства Калининградской области 17 февраля сообщил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев.

Чиновник отметил, что власти рассматривали возможность открытия филиала БФУ в Черняховске. По словам Дмитриева, в Советске после открытия межрайонной поликлиники потребуется набор кадров, в первую очередь — среднего медицинского персонала. При этом министр не рассказал, где именно в городе планируется открытие филиала, отметив лишь, что это будет учреждение среднего специального образования.

«Задача стояла в этом году уже реализовать этот проект, но боюсь, что мы не успеем к набору студентов в этом году с учётом получения лицензии именно для БФУ. Практику будут преподавать сотрудники советской больницы и привлеченные специалисты из БФУ и других медицинских организаций, если это будет необходимо», — заявил министр здравоохранения.