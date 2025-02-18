Минздрав раскрыл подробности открытия филиала БФУ на востоке области

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Для открытия филиала БФУ им. Канта для подготовки медицинских кадров власти рассматривали два города, однако выбрали Советск, потому что там есть возможность проживания для студентов и прохождения практики. Об этом после оперативного совещания правительства Калининградской области 17 февраля сообщил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев.

Чиновник отметил, что власти рассматривали возможность открытия филиала БФУ в Черняховске. По словам Дмитриева, в Советске после открытия межрайонной поликлиники потребуется набор кадров, в первую очередь — среднего медицинского персонала. При этом министр не рассказал, где именно в городе планируется открытие филиала, отметив лишь, что это будет учреждение среднего специального образования.

«Задача стояла в этом году уже реализовать этот проект, но боюсь, что мы не успеем к набору студентов в этом году с учётом получения лицензии именно для БФУ. Практику будут преподавать сотрудники советской больницы и привлеченные специалисты из БФУ и других медицинских организаций, если это будет необходимо», — заявил министр здравоохранения.

О планах открыть филиад Балтийского федерального университета для подготовки среднего медперсонала на востоке Калининградской области стало известно 17 февраля. Министр Дмитриев также пояснил, что дефицит кадров в медицине региона составляет более 1000 человек: среди врачей это 450 человек, среди среднего персонала — 600 человек.

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