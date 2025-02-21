Погода в Калининградской области 21 февраля

Днём в пятницу, 21 февраля, в Калининграде ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит −1°C. Атмосферное давление — 773 мм, ветер южный, 6 м/с. Вероятность осадков — 0%.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +2°C, на востоке области −1°C. На всей территории региона осадков не ожидается.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу ясно. Температура утром −6°C, днём −1°C, вечером 0°C. Влажность составит 83%, давление — 775 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в пятницу «утром появится облачность верхнего и среднего яруса, которая до конца суток закроет небо над нами. Днем потеплеет до 0...-3°С (на побережье −1...+1°С), облачно и без существенных осадков (местами не исключен небольшой снег/дождь/переохлажденный/ледяной дождь, особенно на западе области). Вечером похолодает до −1...-3°С. Ветер юго-восточный 4-8 м/с, с утра до вечера в порывах до 10-13 м/с».