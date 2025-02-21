Погода в Калининградской области 21 февраля

Днём в пятницу, 21 февраля, в Калининграде ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит −1°C. Атмосферное давление — 773 мм, ветер южный, 6 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +2°C, на востоке области −1°C. На всей территории региона осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу ясно. Температура утром −6°C, днём −1°C, вечером 0°C. Влажность составит 83%, давление — 775 мм.