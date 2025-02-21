Погода в Калининградской области 21 февраля

Все новости по теме: Стихия

Днём в пятницу, 21 февраля, в Калининграде ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит −1°C. Атмосферное давление — 773 мм, ветер южный, 6 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +2°C, на востоке области −1°C. На всей территории региона осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу ясно. Температура утром −6°C, днём −1°C, вечером 0°C. Влажность составит 83%, давление — 775 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в пятницу «утром появится облачность верхнего и среднего яруса, которая до конца суток закроет небо над нами. Днем потеплеет до 0...-3°С (на побережье −1...+1°С), облачно и без существенных осадков (местами не исключен небольшой снег/дождь/переохлажденный/ледяной дождь, особенно на западе области). Вечером похолодает до −1...-3°С. Ветер юго-восточный 4-8 м/с, с утра до вечера в порывах до 10-13 м/с».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter