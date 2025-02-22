Стендап-комик Руслан Белый вновь пытается оспорить статус иноагента

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Признанный в России иностранным агентом стендап-комик Руслан Белый обжаловал отказ снять с него данный статус. Информация о предстоящем заседании появилась в картотеке Второго кассационного суда общей юрисдикции, пишет ТАСС.

«Административный истец — Белый Р. В. Передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», — сообщается на сайте суда. Заседание должно состояться 27 февраля.

Напомним, Минюст включил Белого в список иностранных агентов 1 сентября 2023 года. 30 ноября того же года комик подал иск к Минюсту с требованием оспорить данный статус, но Замоскворецкий суд Москвы в октябре 2024 года отказал ему. Мосгорсуд также не удовлетворил жалобу Белого. В Минюсте утверждают, что он «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Кроме этого, он выступил против спецоперации на Украине, формировал негативный образ Вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время Белый проживает в Испании.

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