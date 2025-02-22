В Госдуме предлагают создать при Минздраве департамент по проблеме одиночества

В России предлагают создать при Минздраве департамент, занимающийся проблемой одиночества. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, направив соответствующее обращение главе министерства Михаилу Мурашко, сообщает пишет «Коммерсант» со ссылкой на RT.

По мнению вице-спикера Госдумы, одиночество является одной из главных причин «широкого спектра психологических и физиологических заболеваний». В частности, оно приводит к росту депрессий, сердечно-сосудистых заболеваний и снижению качества жизни. Для решения проблемы предлагается использовать «системный подход на государственном уровне». Департамент мог бы координировать «программы профилактики», оказывать поддержку региональным органам здравоохранения и сотрудничать с общественными организациями.

Как отмечает информагентство, в Японии на фоне роста числа самоубийств в 2021 году утвердили программу борьбы с одиночеством. Также в стране ввели должность министра по проблемам одиночества. При этом, по данным медицинского журнала Lancet, в 1990–2021 годах Россия была одним из лидеров по числу самоубийств среди стран Восточной Европы.