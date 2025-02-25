Совбез ООН принял резолюцию с призывом к миру на Украине

Совбез ООН принял резолюцию с призывом к миру на Украине
Скриншот трансляции: сайт ООН
Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Совет Безопасности ООН в ночь на 25 февраля принял разработанный и внесённый США проект резолюции «Путь к миру» — первую с 27 февраля 2022 года резолюцию по конфликту на Украине, призывающую к его окончанию и установлению «прочного мира». До этого в течение трёх лет конфликта в СБ ООН резолюции принять не удавалось из-за использования вето, пишут «Ведомости».

Документ состоит из трёх абзацев. В первом выражается «скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между РФ и Украиной».

Во втором отмечается, что главная цель ООН, закреплённая в ее Уставе, заключается в «поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров».

В третьем говорится, что СБ ООН «убедительно просит незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывает также к установлению прочного мира между Украиной и РФ».

Документ не содержит осуждающих Москву и поддерживающих украинский суверенитет и территориальную целостность формулировок в связи с боевыми действиями. Проект поддержали 10 стран, в том числе постоянные члены СБ ООН Россия, США и Китай. Пять стран проголосовали против.

Никто из постоянных членов Совбеза ООН не применил право вето. Франция и Великобритания, чьи президент Эммануэль Макрон и премьер Кир Стармер встретились накануне голосования с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, воздержались. После принятия резолюции СБ ООН Макрон заявил, что прекращение огня на Украине может произойти «в течение недель».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter