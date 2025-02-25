Совбез ООН принял резолюцию с призывом к миру на Украине

Совет Безопасности ООН в ночь на 25 февраля принял разработанный и внесённый США проект резолюции «Путь к миру» — первую с 27 февраля 2022 года резолюцию по конфликту на Украине, призывающую к его окончанию и установлению «прочного мира». До этого в течение трёх лет конфликта в СБ ООН резолюции принять не удавалось из-за использования вето, пишут «Ведомости».

Документ состоит из трёх абзацев. В первом выражается «скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между РФ и Украиной».

Во втором отмечается, что главная цель ООН, закреплённая в ее Уставе, заключается в «поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров».

В третьем говорится, что СБ ООН «убедительно просит незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывает также к установлению прочного мира между Украиной и РФ».

Документ не содержит осуждающих Москву и поддерживающих украинский суверенитет и территориальную целостность формулировок в связи с боевыми действиями. Проект поддержали 10 стран, в том числе постоянные члены СБ ООН Россия, США и Китай. Пять стран проголосовали против.

Никто из постоянных членов Совбеза ООН не применил право вето. Франция и Великобритания, чьи президент Эммануэль Макрон и премьер Кир Стармер встретились накануне голосования с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, воздержались. После принятия резолюции СБ ООН Макрон заявил, что прекращение огня на Украине может произойти «в течение недель».