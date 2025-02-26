Матвиенко: дискуссию об отмене ЕГЭ пора прекращать, но экзамен надо доработать

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала закончить дискуссию об отмене ЕГЭ в России, однако признала, что сам экзамен необходимо усовершенствовать с точки зрения качества. Об этом она заявила в ходе правительственного часа с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, пишет ТАСС.

«Надо усовершенствовать единый государственный экзамен с точки зрения качества этого экзамена, вопросов, которые там есть, соответствия школьной программе и так далее. Чтобы он не превращался в ответы типа угадайки. Давайте над этим поработаем, — сказала спикер Совфеда, призвав при этом закончить дискуссию об отмене ЕГЭ. — Если у кого-то есть лучшие предложения, давайте предложим. Все критикуют, но никто ничего не предлагает».

«Неправильно, когда школьник сдает экзамен в государственной школе и через месяц идет сдает такой же государственный экзамен в высшие учебные заведения. К чему такие стрессы ребенку? Зачем нам издеваться так над детьми?» — добавила Матвиенко, напомнив, что еще одним доводом в пользу ЕГЭ была необходимость сделать так, чтобы любой ребенок, имеющий высокий средний балл, имел возможность поступить в престижный вуз.