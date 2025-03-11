СМИ: кандидатуру министра Сергеева рассматривают на пост в правительстве Карелии (дополнено)

СМИ: кандидатуру министра Сергеева рассматривают на пост в правительстве Карелии (дополнено)
Андрей Сергеев. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Ряд карельских СМИ сообщает, что министра по внутренней политике правительства Калининградской области Андрея Сергеева рассматривают на пост главы правительства республики. В частности, об этом сообщили издания Karelia News и «Московский Комсомолец» (публикация в последнем была удалена, но сохранилась в кэше «Яндекса»).

Издания утверждали, что Сергеев прибыл в Карелию 10 марта вместе с полпредом президента Александром Гуцаном.

«Визит Сергеева в Петрозаводск означает именно то, что вероятность его назначения высокая. Более того, его могут представить правительству уже сегодня, 11 марта», — передаёт корреспондент Karelia News.

Пресс-секретарь губернатора Алексея Беспрозванных Мариам Башкирова не подтвердила эту информацию «Новому Калининграду». «Сергеев работает в должности министра по муниципальному развитию и внутренней политике, — сообщила она. — Иную информацию не подтверждаю».

Андрей Сергеев был назначен на должность министра в ноябре 2021 года. До этого он был главой администрации Советского округа и первым заместителем главы администрации Гурьевска.

Дополнено: как утверждает источник в правительстве региона, 10 марта Андрей Сергеев находился в Калининградской области и принимал участие в мероприятиях. «То, что пишут СМИ в Карелии, — неправда», — отметил собеседник портала.

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