СМИ: Дуда призвал США перенести ядерное оружие на территорию Польши

Президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон перенести ядерное оружие с территории США или западной Европы в Польшу. Этот вопрос он обсудил с советником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

«Президент Польши призвал США перенести ядерное оружие на польскую территорию», — говорится в материале газеты. Дуда в интервью изданию также заявил, что «очевидно», что Трамп может переместить американские ядерные боеголовки на территорию Польши.

«Границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя инфраструктура НАТО также должна быть перемещена на восток», — заявил он. Помимо прочего, Дуда отметил, что на создание собственных ядерных сил у страны уйдут десятилетия.