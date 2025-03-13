Минобороны России заявило об освобождении Суджи

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Вооруженные силы России освободили Суджу в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства обороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа. Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина, Суджа», — отмечается в сообщении.

Также, по данным Минобороны, «ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь и Олешня, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Варачино, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области».

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