Армия Польши не готова даже к оборонительной войне. Об этом заявил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак, сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Я считаю, что замыливание глаз полякам, что мы якобы лучше всего вооружены в истории, является глубоко нечестным в отношении общества. И я считаю, что политики посвятили слишком много сил и времени в игру мускулами, в то время как мы является глубоко неготовыми к ведению войны, даже оборонительной войны», — сказал Кшиштоф Босак.

По мнению политика, польской армии сегодня «не хватает всего» — от вооружения, боеприпасов и одежды до полигонов и инструкторов и учений.