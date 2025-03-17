Вице-спикер сейма Польши: наша страна не готова даже к оборонительной войне

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Армия Польши не готова даже к оборонительной войне. Об этом заявил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак, сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Я считаю, что замыливание глаз полякам, что мы якобы лучше всего вооружены в истории, является глубоко нечестным в отношении общества. И я считаю, что политики посвятили слишком много сил и времени в игру мускулами, в то время как мы является глубоко неготовыми к ведению войны, даже оборонительной войны», — сказал Кшиштоф Босак.

По мнению политика, польской армии сегодня «не хватает всего» — от вооружения, боеприпасов и одежды до полигонов и инструкторов и учений.

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