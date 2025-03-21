Глава горсовета Калининграда назвал депутатов бездельниками

Глава городского совета Калининграда Олег Аминов назвал депутатов бездельниками из-за невыложенных отчётов. Об этом «Новому Калининграду» рассказали во фракции КПРФ представительного органа.

Инцидент произошёл на комиссии по местному самоуправлению и социальной политике в среду, 19 марта. В ходе дискуссии глава горсовета назвал депутатов бездельниками из-за того, что они не выкладывают свои отчёты о проделанной работе. Как отметили коммунисты, у самого Аминова на сайте представительного органа отсутствуют эти документы за весь период созыва.

Глава горсовета Калининграда в разговоре с редакцией отметил, что размещение отчётов на сайте не предусмотрено законодательно. Он пояснил, что отчёты депутатов перед избирателями могут осуществляться в письменной или устной формах, а также путём совещаний. Претензия Аминова заключалась в том, что в рамках своих полномочий депутаты должны контролировать исполнение тех или иных муниципальных программ на своих округах.

«Поэтому на сегодняшний день я не говорил о том, что депутаты — бездельники — не надо передёргивать — только потому, что они не разместили отчёты. <...> Я им сказал о том, что они, выезжая на те или иные объекты в рамках осуществления контроля, в рамках своих полномочий, должны что-то размещать на своих страницах „ВКонтакте“: выехал, посмотрел объект, идет реализация, опоздание-неопоздание, существуют какие-то вопросы, проблемы и так далее. Я имел в виду это», — рассказал Аминов.

Председатель горсовета также рассказал, что он отчитывается перед горожанами в своих соцсетях и телеграм-канале. При этом у него также есть ежегодные отчёты о деятельности на заседаниях в качестве главы городского округа на заседаниях.





Изображение: скриншот отчётов председателя горсовета Калининграда на сайте

Олег Аминов возглавил городской совет депутатов Калининграда после отставки экс-главврача БСМП Евгения Любивого в мае 2023 года. Нынешний совет депутатов Калининграда сформировали осенью 2021-го. Это второй