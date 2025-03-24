Власти Литвы решили потратить 28 млн евро на реконструкцию убежищ

Литва планирует потратить 28 млн евро на модернизацию убежищ. В рамках первого этапа МВД выделяет муниципалитетам 12 млн евро, пишет телеграмм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Чтобы обеспечить надлежащее развитие и содержание инфраструктуры убежищ в муниципалитетах, мы выделяем целевые средства на эти цели. На первом этапе финансирование получит 51 муниципалитет. Примерно через полтора года на первые выделенные средства будет модернизировано 350 укрытий по всей Литве», — отметил глава МВД Литвы Владислав Кондратович.

Летом планируется провести второй конкурс на продолжение работ по модернизации убежищ, его предварительная сумма — 16 млн евро.