Минсоц: в регион приехало 13 семей импатриантов из Германии и США

В 2024 году в Калининградскую область приехало 13 семей иностранных государств, которые воспользовались указом президента № 702 от 19 августа 2024 года. Об этом рассказала вице-премьер — министр социальной политики Анжелика Майстер на конференции «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона», которая проходит 27-28 марта на площадке БФУ им. И. Канта.

Импатрианты — граждане иностранных государств, не разделяющие политику, иностранных государств, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Согласно указу президента, они могут переселиться в РФ в упрощенном порядке. Как отметила Анжелика Майстер, приехавшие импатрианты имеют возможность воспользоваться услугами центра «Балтийский маяк», который обеспечивает индивидуальное сопровождение переселенцев — репатриантов и соотечественников. Как уточнили в минсоце, в основном семьи импатриантов приехали в Калининградскую область из Германии и США.

Напомним, президентский указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности», вступил в силу с 1 сентября 2024 года. С заявлением о выдаче разрешения на временное проживание могут обратиться граждане иностранных государств «по мотивам непринятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Упомянутые ценности, как уточняется, предусмотрены Основами государственной политики по сохранению, укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденными указом президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809.