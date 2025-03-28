Минсоц: в регион приехало 13 семей импатриантов из Германии и США

Продолжение: МВД: чаще всего в Россию хотят переселиться граждане Германии, Латвии и США
Все новости по теме: Госпрограмма переселения

В 2024 году в Калининградскую область приехало 13 семей иностранных государств, которые воспользовались указом президента № 702 от 19 августа 2024 года. Об этом рассказала вице-премьер — министр социальной политики Анжелика Майстер на конференции «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона», которая проходит 27-28 марта на площадке БФУ им. И. Канта.

Импатрианты — граждане иностранных государств, не разделяющие политику, иностранных государств, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Согласно указу президента, они могут переселиться в РФ в упрощенном порядке. Как отметила Анжелика Майстер, приехавшие импатрианты имеют возможность воспользоваться услугами центра «Балтийский маяк», который обеспечивает индивидуальное сопровождение переселенцев — репатриантов и соотечественников. Как уточнили в минсоце, в основном семьи импатриантов приехали в Калининградскую область из Германии и США.

Напомним, президентский указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности», вступил в силу с 1 сентября 2024 года. С заявлением о выдаче разрешения на временное проживание могут обратиться граждане иностранных государств «по мотивам непринятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Упомянутые ценности, как уточняется, предусмотрены Основами государственной политики по сохранению, укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденными указом президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter