Путин подписал указ о старте с 1 апреля весеннего призыва в армию

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В апреле-июле 2025 года на военную службу планируется призвать 160 тыс. человек Указ о старте весеннего призыва, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих (...) призыву на военную службу, в количестве 160 тыс. человек», — отмечается в документе.

«Осуществить в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. 53-ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», — сказано указе.

В свою очередь в Минобороны России подчеркнули, что предстоящий весенний призыв в армию не связан с проведением СВО. «Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации», — отмечается в телеграм-канале военного ведомства.

В 2024 году в ходе весенней кампании на службу в армию призвали 150 тыс. человек.


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