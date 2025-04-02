МИД России заявил о прекращении договора о таможенном сотрудничестве с Литвой

Действие соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах между Россией и Литвой было прекращено 31 марта, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение МИД, опубликованное 2 апреля на интернет-портале правовой информации.

Соглашение было заключено 24 февраля 1995 года в Москве. Оно предполагало совершенствование пассажирского и грузового сообщения между государствами; обеспечение правильного взимания таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей; предотвращение, пресечение и расследование таможенных правонарушений.

Аналогичный документ был подписан в 1996 году Литвой и Белоруссией. Правительство Литвы прекратило действия обоих соглашений в сентябре 2024 года.