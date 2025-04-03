Эстония планирует к осени возвести первые укрепления на границе с Россией

Эстония намерена построить первые укрепления на границе с Россией к осени. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

Эстонские власти рассчитывают, что к этому времени будет готов опорный пункт из 14 бункеров на северо-востоке, а также 4 бункера — на юго-востоке. При этом до сих пор не решено, где именно будут находиться опорные пункты.

Всего же оборонительная цепь должна включать 600 бункеров, которые будут возводить не только на государственных, но и на частных землях, отмечает информагентство.