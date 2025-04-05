В калининградской телерадиокомпании «Каскад» произошла смена руководства

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В калининградской телерадиокомпании «Каскад» произошла смена руководства. Пост гендиректора занял руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Сергей Руденко. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова, информацию также подтвердил источник в компании.

«С завтрашнего дня НТРК Каскад возглавит Сергей Руденко. Желаю успехов, новых подходов и развития всей системы компании. Мы поддержим», — написала она в своем телеграм-канале. Получить оперативный комментарий у Ольги Волковой, возглавлявшей «Каскад» с 2018 года, не удалось.

Напомним, 26% долей в калининградском телеканале «Каскад» («НТРК «Каскад») принадлежат Корпорации развития Калининградской области, подчиняющейся областному правительству. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 30 ноября 2018 года.

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