КРКО: после смены соучредителя «Каскад» продолжает работу в штатном режиме

Телеканал «Каскад» после смены состава учредителей продолжает работу в штатном режиме, изменений в операционной деятельности не планируется. Об этом руководство Корпорации развития области, которой принадлежит 26% компании, сообщило в ответе на официальный запрос «Нового Калининграда».

«В ответ на обращение о текущей деятельности телеканала „Каскад“ сообщаем, что телеканал продолжает свою работу в штатном режиме. На сегодняшний день, каких-либо изменений в операционной деятельности телекомпании не планируется. Правительство области заинтересовано в дальнейшем развитии телекомпании, телеканал продолжает свою работу в штатном режиме», — говорится в ответе за подписью генерального директора КРКО Дмитрия Лапицкого.

«Новый Калининград» также запросил у Корпорации развития области информацию о том, проводили ли они консультации с новым соучредителем по поводу дальнейшей работы «Каскада». Однако на этот вопрос в КРКО не ответили.

Ранее портал «Руград» обратил внимание на то, что новым совладельцем ООО «НТРК „Каскад“» стал бизнесмен из Калуги и совладелец компании-застройщика в Калининграде Константин Бубненков. 6 марта 2026 года ему перешло 36,3 % в уставном капитале ООО НТРК «Каскад». Кроме того, он стал единоличным собственником ООО «Инфомедиагруппа» («ИМГ»), которое контролирует 37,7 % уставного капитала НТРК «Каскад». В итоге лично и через юрлицо новый учредитель получил 74% в уставном капитале компании. Оставшаяся часть (26%) принадлежит структуре правительства — АО «Корпорация развития Калининградской области».

Ранее генеральный директор ООО НТРК «Каскад» Сергей Руденко сообщил «Новому Калининграду», что не уполномочен давать комментарии по поводу дальнейшей деятельности телекомпании, предложив обращаться к учредителям.

Независимая телекомпания «Каскад» была создана в 1991 году Игорем Ростовым и Ольгой Котовской, первый эфир состоялся 12 апреля 1992 года. В 2006 году у компании сменились соучредители, Ростов и Котовская заявляли о рейдерском захвате предприятия. В ноябре 2009 году Ольга Котовская погибла — её тело было найдено около многоэтажки на ул. 9 Апреля. Источники утверждали, что к смене собственников и топ-менеджмента имели отношение экс-губернатор Георгий Боос и экс-сенатор от региона Олег Ткач.

Компанию в разное время возглавляли экс-вице-губернатор Владимир Пирогов, экс-вице-премьер Гарри Гольдман. В 2018 году подконтрольная правительству области Корпорация развития Калининградской области без публичных объявлений приобрела 26% в НТРК «Каскад». Директором компании была назначена Ольга Волкова, ранее работавшая в представительстве Калининградской области в Москве, заместителем директора являлся супруг Волковой Борис Чесноков. В 2025 году новым руководителем компании стал занимавший ранее пост глава исполкома «Единой России» Сергей Руденко.

По итогам 2025 года телеканал должен был получить от властей различных уровней 19,2 млн руб. за освещение их деятельности.