В Литве пограничникам выделили вертолет для слежки за российскими поездами

Литовским пограничникам выделили вертолет для слежки за российскими поездами. Уточняется, что он необходим для сопровождения поездов по Специальной транзитной схеме и быстрого реагирования на возможные инциденты. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства Sputnik Литва.

«Этот вертолет будет служить для усиления контроля за поездами, следующими в Калининградскую область и из нее», — заявил главы МВД Литвы Владислав Кондратович, добавив, что изменения в ситуации с безопасностью в регионе за последние годы привели к возникновению «новых угроз и вызовов».