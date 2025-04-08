«Нападение России»: ФРГ планирует учения по переброске войск в страны Балтии и Польшу

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Вооруженные силы в сентябре проведут учения по сценарию возможного «нападения России». В маневрах планируется участие до 800 тыс. военных. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«С 25 сентября... [Гамбург] на три дня превратится в военный центр... Бундесвер начинает масштабные учения Red Storm Bravo... Сценарий — нападение России на Запад», — сообщают немецкие СМИ.

Как уточняют власти Германии, цель предстоящих учений — отработать переброску войск НАТО в страны Балтии и Польши, ключевую роль будет играть Гамбург, в котором находится «стратегически важный порт».

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