Североатлантический альянс во время учений вблизи российских границ отрабатывает сценарии захвата Калининградской области и превентивные удары по ядерным арсеналам РФ. Об этом в интервью ТАСС заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности — от Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области, блокирования судоходства на Балтике и в Черном море, превентивных ударов по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания», — передаёт агентство слова Патрушева.

Он также отметил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер угрожает России «сомнительной мощью давно износившегося английского флота и имеющегося на борту его подлодок ядерного оружия».

«Ему вторят [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, [генсек НАТО] Марк Рютте, другие функционеры», — добавил помощник президента РФ.