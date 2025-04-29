Патрушев: НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области

Патрушев: НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области
Николай Патрушев. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Международные отношения

Североатлантический альянс во время учений вблизи российских границ отрабатывает сценарии захвата Калининградской области и превентивные удары по ядерным арсеналам РФ. Об этом в интервью ТАСС заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности — от Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области, блокирования судоходства на Балтике и в Черном море, превентивных ударов по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания», — передаёт агентство слова Патрушева.

Он также отметил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер угрожает России «сомнительной мощью давно износившегося английского флота и имеющегося на борту его подлодок ядерного оружия».

«Ему вторят [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, [генсек НАТО] Марк Рютте, другие функционеры», — добавил помощник президента РФ.

8 апреля появилось сообщение о планах масштабных военных учений НАТО Red Storm Bravo в сентябре текущего года по сценарию возможного «нападения России». В маневрах планируют участвовать до 800 тысяч военных.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter