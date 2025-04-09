В Вильнюсе решили демонтировать мемориальные доски Достоевскому и Столыпину

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Власти Вильнюса приняли решение демонтировать мемориальные доски писателю-классику Федору Достоевскому и российскому государственному деятелю Петру Столыпину. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства РБК.

За демонтаж мемориальных досок проголосовали депутаты Совета городского самоуправления столицы Литвы. Никто из них не высказался против, однако восемь человек воздержались. ​Доски Достоевскому и Столыпину демонтируют, поскольку на них есть надписи не только на литовском, но и на русском языке, а это противоречит Конституции Литвы.

Также, по данным информагентства, «под снос» пойдут мемориальные доски, установленные на улицах Вильняус и Малониойи в память об общественном деятеле Людасе Гире, сотрудничавшем с советской властью, и доска, посвященная писателю-фронтовику Константину Воробьеву, на улице Вяркю.

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