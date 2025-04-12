Власти Литвы заявили о готовности продлевать антироссийские санкции даже без ЕС

Литвы намерена продлевать санкции против РФ и Беларуси даже без ЕС. Вильнюс уже готовится адаптировать национальные санкции на случай, если Венгрия наложит вето на продление ограничений от Евросоюза. Об этом пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Литва была бы готова рассмотреть национальные санкции, но хочу отметить, что применение санкций отдельными государствами окажет гораздо меньшее воздействие на агрессора, чем пакет санкций со стороны всего сообщества», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Мы должны всеми способами попытаться продлить санкции против России и Беларуси», — добавил он, выразив надежду, что ЕС все же удастся прийти к консенсусу.