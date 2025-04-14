Президент Эстонии одобрил законопроект, разрешающий затапливать подозрительные суда

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Президент Эстонии Алар Карис одобрил законопроект об организации Сил обороны и об экономической зоне, разрешающий применять силу к подозрительным гражданским судам вплоть до их затопления. В минувшую среду соответствующий документ утвердил эстонский парламент. Об этом пишет «Интерфакс».

Законопроект наделяет Силы обороны Эстонии правом «остановить, перенаправить или заставить гражданское водное судно или иное гражданское плавучее средство, находящееся в морской зоне Эстонии, покинуть внутренние и территориальные воды Эстонии. Если же отразить угрозу иными мерами или сделать это своевременно невозможно, затопить его». В случае ограниченных возможностей Вооружённых сил Эстонии она вправе запрашивать помощь союзных государств.

Как отмечает информагентство, законопроект был инициирован правительством в связи с участившимися в последнее время в Балтийском море обрывами иностранными торговыми судами морских кабелей и повреждением иных объектов инфраструктуры.

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