В Эстонии планируют топить «опасные» торговые суда в Балтийском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

Законопроект поступил на рассмотрение в парламент страны (Рийгикогу). Глава комиссии по государственной обороне Калев Стойческ заявил, что к такой мере предлагается прибегнуть в случае, если «отразить угрозу другими мерами невозможно или это невозможно сделать своевременно» и «в самом крайнем случае»: например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы. По словам эстонского парламентария, экипаж судна перед подтоплением планируется эвакуировать. В свою очередь заместитель командующего военно-морским флотом Эстонии Йохан-Элиас Сельямаа рассказал, что ВМС страны будет принимать меры против судов, которые якобы представляют опасность для инфраструктуры Балтийского моря, даже если они находятся в международных водах.

«Рийгикогу намерен наделить силы обороны и ВМС правом применять военную силу к торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в намерении повредить подводные кабели и иные инфраструктурные объекты. В крайнем случае военные будут иметь право потопить подозрительное судно, не подчиняющееся их приказам», — говорится в сообщении.