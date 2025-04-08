В Эстонии планируют топить «опасные» торговые суда в Балтийском море

В Эстонии планируют топить «опасные» торговые суда в Балтийском море
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В Эстонии планируют топить «опасные» торговые суда в Балтийском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

Законопроект поступил на рассмотрение в парламент страны (Рийгикогу). Глава комиссии по государственной обороне Калев Стойческ заявил, что к такой мере предлагается прибегнуть в случае, если «отразить угрозу другими мерами невозможно или это невозможно сделать своевременно» и «в самом крайнем случае»: например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы. По словам эстонского парламентария, экипаж судна перед подтоплением планируется эвакуировать. В свою очередь заместитель командующего военно-морским флотом Эстонии Йохан-Элиас Сельямаа рассказал, что ВМС страны будет принимать меры против судов, которые якобы представляют опасность для инфраструктуры Балтийского моря, даже если они находятся в международных водах.

«Рийгикогу намерен наделить силы обороны и ВМС правом применять военную силу к торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в намерении повредить подводные кабели и иные инфраструктурные объекты. В крайнем случае военные будут иметь право потопить подозрительное судно, не подчиняющееся их приказам», — говорится в сообщении.

Накануне Евросоюз отказал Эстонии и Литве в выделении средств на предложенный ими инфраструктурный проект с использованием беспилотников для защиты границ. Брюссель отклонил заявку в начале марта. Причина не уточнялась. О планах создать «стену дронов» МВД Литвы объявило в мае 2024 года по итогам встречи министров внутренних дел стран Балтии, Польши, Финляндии и Норвегии. Тогда глава литовского министерства Агне Билотайте заявила, что Россия и Белоруссия постоянно пытаются «дестабилизировать внутреннюю безопасность и общественный порядок» государств в регионе, поэтому этим странам необходимо усилить безопасность на границе.

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