В Литве хотят ввести против РФ «региональные санкции» с Польшей или странами Балтии

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Литве следует ввести против РФ «региональные санкции» совместно с Польшей либо странами Балтии. Такое предложение выдвинул спикер литовского Сейма Саулюс Сквернялис, пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Я думаю, что нам следует говорить хотя бы о региональных санкциях, потому что национальные санкции сами по себе, если бы это касалось только Литвы, не имели бы никакого эффекта... Скажем, регион стран Балтии, Северные страны или Польша. Но я надеюсь, что европейское сообщество сможет найти решения, как это уже случалось много раз», — сказал Сквернялис.

В свою очередь литовский премьер Гинтаутас Палуцкас отметил, что сейчас прилагаются все усилия для продления санкций ЕС против РФ в июле.

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